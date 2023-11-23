Папа Римский пригласил патриарха Кирилла на встречу

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов в четверг, 23 ноября, заявил, что папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Севастьянов сказал: «Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, остается за патриархом».

Москва, Иван Бабурин

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