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Четверг, 23 ноября 2023, 20:48 мск

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Президент Египта назвал «красной линией» насильственное перемещение палестинцев в его страну

Фото: Pixabay

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время выступления в Каире, посвященного солидарности с палестинским народом, в четверг, 23 ноября, заявил, что насильственное перемещение палестинцев из сектора Газа в Египет является для его страны «красной линией», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления ас-Сиси сказал: «Перемещению палестинцев в Египет не быть! Это является для нас «красной линией». Египет считает неприемлемым насильственное перемещение палестинцев для ликвидации палестинской проблемы».

Каир, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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