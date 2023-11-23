ЦАХАЛ обнаружил тоннель под мечетью и гранатометы рядом с домами в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 23 ноября, заявила, что во время операции в Джабалии на севере Газы войска бригады «Нахаль» обнаружили туннель ХАМАС под мечетью и гранатометы рядом с жилыми домами, – сообщает The Times of Israel.

В публикации издания со ссылкой на заявление ЦАХАЛ говорится, что «во время сражения войск «Нахаля» с боевиками ХАМАС на окраине Джабалии на севере Газы военные обнаружили шесть туннельных шахт, в том числе одну в мечети. В саду рядом с мечетью и гражданскими объектами, включая жилые дома, было обнаружено несколько гранатометов и оружия».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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