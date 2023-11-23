«Исламский Джихад» не отпустит израильских военнопленных до освобождения всех палестинцев из тюрем Израиля

Палестинское движение «Исламский джихад» в четверг, 23 ноября, заявило, что пока все палестинские заключенные не будут освобождены из тюрем Израиля, заложники из числа израильских военных «свободы не получат», – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении движение «Исламский джихад», в частности, говорится: «Мы подтверждаем нашу твердую позицию в том, что негражданские заложники противника, которые находятся в наших руках, не получат свободы до тех пор, пока все наши заключенные не будут освобождены из вражеских тюрем».

Отметим, что ранее сегодня представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о том, что первая партия гражданских заложников будет передана в пятницу, 24 ноября, около 16:00 (17:00 мск), в нее войдут 13 женщин и детей. Еще 50 заложников будут освобождены в течение четырех дней.

Газа, Иван Бабурин

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