Тель-Авив пообещал войну в Газе еще на два месяца после «короткой передышки»

Министр обороны Йоав Галлант на встрече с бойцами 13-го диверсионного подразделения «Шайетет» ВМФ в четверг, 23 ноября, заявил, что как только закончится «короткая передышка» в боях с группировкой ХАМАС, боевые действия «интенсивно» возобновятся, как минимум, еще на два месяца, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Галлант сказал: «То, что вы увидите в ближайшие дни – это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой. Во время этого перемирия от вас требуется организоваться, подготовиться, провести расследование, пополнить запасы оружия и быть готовыми продолжать. Продолжение будет, потому что нам нужно одержать победу и создать импульс для освобождения следующих групп заложников, которые вернутся только в результате давления».

«Даже после того, как период интенсивных боевых действий закончится, будет много операций, в которых подразделение Шайетет 13 будет чем заняться до тех пор, пока не исчезнет военная угроза со стороны сектора Газа, и у нас не будет свободы действий, чтобы делать то, что мы хотим в любой момент», – добавил израильский министр обороны.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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