Три пункта временного размещения для мигрантов откроется в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в четверг, 23 ноября, поручил главам районов открыть в регионе три пункта временного размещения для мигрантов из третьих стран, стремящихся попасть в Финляндию, – сообщают СМИ.

В проекте постановления главы региона, опубликованном на портале «Открытый электронный регион» говорится: «В связи с массовым прибытием в Мурманскую область иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для пересечения государственной границы РФ, в условиях устойчивых отрицательных температур, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, постановляю ….главам муниципальных образований в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе город-герой Мурманск обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания».



Мурманск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»