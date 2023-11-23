Жена главы киевского режима Елена Зеленская в четверг, 23 ноября, заявила, что на фоне реформы школьного питания украинского кабмина Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme) выделила деньги на ежедневные обеды для более 60 тысяч детей в 420 школах по всей стране, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Зеленская написала: «Каждый ребенок должен каждый день получать здоровый и питательный обед в школе – хочу напомнить эту цель нашей реформы школьного питания. В прошлом году такую поддержку получили 58 школ Киевской области. Тогда программа компенсировала 50% стоимости обеда, что позволило на 2 тысячи увеличить количество учащихся, получавших горячее питание, и в целом улучшить качество этих обедов».

«В 2023 году, благодаря финансированию правительства Франции и частных доноров, программу (World Food Programme) расширили еще на 10 регионов. В течение 2023/24 учебного года она (программа,– прим.ред.) будет финансировать 30% ежедневных горячих обедов для учащихся 1-4 классов в школах Киевской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей Украины», – добавила жена украинского президента.

Киев, Иван Бабурин

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