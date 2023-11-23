Пакистан подтвердил официальный запрос о вступлении в БРИКС

Официальный представитель МИД Исламской Республики Пакистан Мумтаз Захра Балоч на брифинге в четверг, 23 ноября, заявила, что в результате анализа итогов саммита стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге ее страна подала официальный запрос о вступлении в организацию, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Захра Балоч сказала: «Да, я могу подтвердить, что Пакистан обратился с официальным запросом о вступлении в БРИКС, которая, по нашему мнению, является важной группой развивающихся стран. Исламабад поддерживает дружеские связи с большинством государств – членов БРИКС и с недавно приглашенными в объединение странами».

«Мы считаем, что, присоединившись к БРИКС, Пакистан сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности», – подчеркнула представитель пакистанского внешнеполитического ведомства.

Исламабад, Иван Бабурин

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