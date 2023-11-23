Венгрия в качестве «подстраховки» разрешила использовать на АЭС в Пакше топливо альтернативное российскому

Государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Аттила Штайнер, выступая на заседании Государственного собрания (парламента) в четверг, 23 ноября, по случаю принятия решения о возможности использования на АЭС в Пакше ядерного топлива альтернативного российскому, заявил, что это сделано в качестве «подстраховки» на случай введения ЕС дополнительный санкций против России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Аттила Штайнер сказал: «Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» использует сейчас ядерное топливо, поставляемое Росатомом. В то же время для обеспечения безопасности и надежности ее работы в долгосрочной перспективе, а также с учетом продолжающихся попыток введения Евросоюзом санкций против российской госкорпорации венгерское правительство решило подстраховаться и предусмотреть варианты замены топлива из России в случае необходимости».

«Национальное законодательство было дополнено положением, согласно которому атомная электростанция может использовать новое, альтернативное топливо другого производителя, в частности, в период продления срока ее эксплуатации», – резюмировал госсекретарь венгерского министерства энергетики.

Будапешт, Иван Бабурин

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