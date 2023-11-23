Глава Евросовета после встречи с Зеленским заявил, что «украинское наступление не провалилось»

Глава Европейского совета Шарль Мишель после последней встречи 21 ноября с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, заявил, что не считает, что украинское наступление провалилось, поскольку имеет успехи в Черном море, – сообщает в четверг, 23 ноября, украинское издание Kyiv Independent.

В интервью изданию Мишель сказал: «Наступления не провалилось, украинская армия добилась огромных успехов в Черном море, а также прогресса под Херсоном. Но вы абсолютно правы в том, что нам нужно поддержать Украину бОльшим военным потенциалом. Это то, что мы хотим сделать. К примеру, мы уже обучили более 30 000 солдат и будем это делать больше».

«Важно также наращивать военное производство внутри Европейского союза в будущем. Мы понимаем, что ЕС является очень сильным экономическим игроком. Сильным и могучим с точки зрения распространения общих стандартов и внутренних норм во всем мире. Нам необходимо развивать больше возможностей обороны и безопасности», – добавил глава Евросовета.

Киев, Иван Бабурин

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