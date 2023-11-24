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Пятница, 24 ноября 2023, 18:01 мск

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Молдавия расторгла договоры о сотрудничестве с СВР и ФСБ России

Парламент Молдавии на заседании в пятницу, 24 ноября, принял решение о расторжении договоров о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии заявила со Службой внешней разведки России (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ), – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте молдавского парламента.

В постановлении молдавского парламента, в частности, говорится: «Денонсировать соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве в области информационной деятельности, заключенное в Кишиневе 18 апреля 1994 года».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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