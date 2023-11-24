Первая группа израильских заложников ХАМАС из сектора Газа передана Красному кресту

Первая группа из 13 израильских заложников в пятницу, 24 ноября, передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста и направляется в машинах скорой помощи из Хан-Юниса на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах, – сообщает The Times of Israel.

Как сообщил изданию израильский чиновник, «сегодняшнее освобождение 13 заложников – матерей с детьми, является первым из четырех ожидаемых этапов. Семьи заложников направляются в больницы Израиля, где им предстоит воссоединиться позже. ХАМАС согласилось освободить около 50 заложников за четыре дня перемирия с Израилем – всех матерей с детьми и других женщин. Стороны согласились, что ХАМАС в конечном итоге может освободить больше людей в обмен на продление режима прекращения огня на дополнительный день за каждые 10 израильских заложников».

«Освобожденные сегодня заложники представляют собой лишь небольшую группу из примерно 240 человек, удерживаемых террористами Газы с 7 октября. Израиль намерен освободить 150 палестинских заключенных, задержанных за террористические преступления, всех женщин и несовершеннолетних, в обмен на 50 израильтян. Сегодня Израиль должен освободить 39 человек в обмен на возвращение первых 13 израильтян», – говорится в заметке The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»