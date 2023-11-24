Лидер ХАМАС гарантировал соблюдение перемирия, «если Израиль будет делать то же самое»

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в пятницу, 24 ноября, заявил, что Движение обязуется соблюдать условия перемирия «до тех пор, пока Израиль делает то же самое», – сообщает The Times of Israel.

В коротком видео, распространенном ХАМАС, Хания говорит: «ХАМАС обязуется соблюдать условия перемирия до тех пор, пока Израиль делает то же самое. ХАМАС будет продолжать прилагать все свои силы, чтобы остановить израильское вторжение в сектор Газа, завершить обмен пленными, положить конец израильской блокаде сектора Газа. ХАМАС продолжит прилагать усилия для того, чтобы дать возможность палестинскому народу осознать их законное национальное право на независимое государство со столицей в Иерусалиме, на самоопределение и возвращение».

Доха, Иван Бабурин

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