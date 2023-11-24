МИД Израиля вызвал послов Испании и Бельгии для выражения протеста

МИД Израиля в пятницу, 24 ноября, сообщило, что после совместного выступления премьер-министров Бельгии и Испании Александра Де Кроо и Педро Санчеса на границе Египта и сектора Газа у КПП «Рафах» послы этих стран вызваны во внешнеполитическое ведомство страны для выражения протеста, – сообщают СМИ.

В заявлении израильского МИДа говорится: «В связи с заявлениями премьер-министров Испании и Бельгии в «Рафахе» министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил вызвать послов этих стран в МИД для выражения жесткого протеста».

Как сообщают СМИ, премьер-министры Бельгии и Испании выступили на КПП «Рфах» с совместным заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в секторе Газа.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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