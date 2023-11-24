Трюдо пообещал передать Киеву одиннадцать тысяч винтовок с патронами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 24 ноября, на брифинге по итогам саммита Канада – ЕС в Сент-Джонсе заявил, что его страна передаст Украине более одиннадцать тысяч штурмовых винтовок и девять миллионов патронов к ним, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В ходе своего выступления Трюдо сказал: «Сегодня я объявляю, что Канада передаст Украине свыше одиннадцати тысяч штурмовых винтовок и девять миллионов патронов. Канада и Европейский Союз продолжат оказывать Киеву военную поддержку!»

Оттава, Иван Бабурин

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