Израиль пообещал возобновить боевые действия в секторе Газа после перемирия

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц в пятницу, 24 ноября, перед Тель-Авивским музеем искусств на митинге солидарности с семьями заложников в секторе Газа заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после четырехдневного прекращения огня возобновит боевые действия в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Ганц сказал: «Я хочу заверить семьи всех заложников: мы не остановимся, мы возобновим усилия и военные действия в Газе, чтобы вернуть заложников и прдолжить сдерживание».

Как отмечают СМИ, заявление Ганца совпало с освобождением ХАМАС первых 13 израильских заложников, а также 12 граждан Таиланда.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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