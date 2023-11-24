Эстония на границе с Россией устанавливает «зубы дракона»

Идаская префектура полиции и погранохраны Эстонии в пятницу, 24 ноября, заявила, что на погранпункте в Нарве на границе с Россией началась дополнительных бетонных заграждений – «зубов дракона», – сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

В пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны телеканалу сообщили: «Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения, и в ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения. Мы внимательно следим за происходящим на границе, потому что Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя людей, не имеющих права на въезд в Евросоюз».

Таллин, Иван Бабурин

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