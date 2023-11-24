В МИД России сообщили об эвакуации из сектора Газа 761 россиянина из 965

Министерство иностранных Дел РФ в пятницу, 24 ноября, сообщило, что сегодня в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек, всего на данный момент из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «24 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек – россиян и палестинцев из числа членов семей российских граждан. Еще 104 человека прошли через погранпереход «Рафах» в Египет и уже вылетели в Москву. Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью оотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей».



«Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают все необходимые усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации наших граждан из зоны конфликта», – добавили в российским внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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