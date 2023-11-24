Путин на заседании Совбеза предложил обсудить организацию работы загранучреждений РФ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности, и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве».

В пресс-службе Кремля сообщили, что в совещании приняли участие: «Председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов».

Москва, Иван Бабурин

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