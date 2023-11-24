Российский экс-премьер Михаил Касьянов* пополнил список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 24 ноября, внесло в реестр иностранных агентов Михаила Касьянова* бывшего премьер-министром России с 2000 по 2004 год. за создание и распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также за выступления против СВО.

В сообщении, оупбликованном на сате минюста, говорится: «24 ноября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Г. Венявкин*, И.В. Давлятчин*, М.М. Касьянов*, И.Г. Юсупов*, а также общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»*.

М.М. Касьянов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного Комитета России» – объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

И.Г. Венявкин* (преподаватель, историк советской литературы и культуры) участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимает участие в качестве преподавателя в международном проекте, владельцем которого является организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

И.В. Давлятчин* (журналист) осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Негативно высказывался в отношении специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации.

И.Г. Юсупов* (журналист и активист из Дагестана) принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Получал поддержку со стороны иностранных источников.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»* получало поддержку со стороны иностранных источников, осуществляло финансирование деятельности объединения, включенного в реестр иностранных агентов.

В месте с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»