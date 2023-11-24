Кишинев официально присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в пятницу, 24 ноября подписал указ о присоединении к индивидуальным антироссийским санкциям Совета ЕС, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте молдавского правительства, говорится: «Указ о присоединении к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Кишинев, Иван Бабурин

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