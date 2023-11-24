Трюдо озадачен, почему Консервативная партия Канады поворачивается спиной к Украине

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в пятницу, 24 ноября, на брифинге по итогам саммита ЕС-Канада в городе Сент-Джонс заявил, что голосование Консервативной партии Канады в Палате общин против обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной стало «ранее невиданным» и «неожиданным», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В ходе общения с журналистами глава канадского правительства сказал: «Да, меня очень беспокоит, что Консервативная партия Канады поворачивается спиной к Украине. Все консервативные депутаты проголосовали против Украины. Раньше такого никогда не видели. Это неожиданно. …Можно задаться вопросом, почему канадские консерваторы больше не хотят поддерживать Украину? Увы, но это общая тенденция среди правых и крайне правых партий в мире таких, как республиканцы в США или подобные партии в Европе, которые отказываются от такой поддержки и начинают приводить ложные объяснения и причины».

«Канада – одна из наиболее солидарных с Украиной стран в мире. У нас большое население украинского происхождения вот уже столетие. Мы разделяем общие ценности и общее видение будущего. Канадские политические партии раньше вместе голосовали в парламенте за помощь Украине. По вопросам санкций против России и военной поддержки Киева Канада была в первых рядах. Не могу не испытывать беспокойства, глядя, как Консервативная партия Канады приняла решение не поддерживать Украину в том, в чем она так нуждается», – подчеркнул Трюдо.

Оттава, Иван Бабурин

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