Байден призвал активизировать усилия по созданию независимой Палестины

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 ноября, на пресс-конференции в штате Массачусетс призвал активизировать усилия по созданию палестинского государства, что приведет к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Когда мы смотрим в будущее, то понимаем необходимость прекращения постоянного насилия на Ближнем Востоке. Для этого нам нужно активнее стремиться к реализации плана по сосуществованию двух государств. Два государства для двух народов. Именно такой вариант опасен для таких движений, как ХАМАС, которые не хотят видеть мирного сосуществования палестинцев и израильтян».

Кроме того, американский лидер заявил, что «продление перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа возможно. Шансы на это реальны».

Вашингтон, Иван Бабурин

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