Байден надеется на продление перемирия для освобождения более 50 заложников

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 ноября, на пресс-конференции в штате Массачусетс заявил, что целью Соединенных Штатов является освобождение более 50 заложников, для чего может потребоваться продление перемирия, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Байден сказал: «Начались первые трудные дни реализации этой сделки (по обмену заложниками, – прим.ред.). Сегодня утром я со своей командой приступил к работе. Это только начало, но пока все идет хорошо. Сегодня были освобождены 13 израильтян, в том числе пожилая женщина и матери с детьми, а также граждане Таиланда и Филиппин. Всего – 24 человека. Надеюсь, что в последующие дни удастся добиться освобождения еще большего числа заложников. Эта сделка построена таким образом, чтобы перемирие могло быть продлено для освобождения более 50 заложников. Это наша цель».

«В течение нескольких следующих дней мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто все еще удерживается в е Газе. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением. США будут добиваться освобождения двух американских женщин и четырехлетней девочки Эбигейл. Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами Египта, Катара и Израиля».

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что ХАМАС будет следовать договоренностям, Байден сказал: «Я не доверяю ХАМАС ни в чем. Я верю только в то, что на ХАМАС можно повлиять лишь при помощи давления».

Вашингтон, Иван Бабурин

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