Первые 33 палестинца доставлены из Израильской тюрьмы в Рамаллу

Международный комитет Красного Креста (МККК) в пятницу, 24 ноября, заявил, что 33 палестинца, содержавшиеся Израилем в тюрьме «Хофер» на Западном берегу, доставлены в Рамаллу, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Женевской штаб-квартирой Красного креста, в частности, говорится: «Мы с облегчением подтверждаем, что сегодня мы способствовали освобождению 24 заложников, перевезя их из Газы к границе на «Рафах», где они были переданы египетским властям, а также освобождению 33 палестинских заключенных из тюрьмы «Хофер» на Западном берегу реки Иордан и перевозки их в Рамаллу. Эта операция знаменует собой реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами. Завтра эта работа продолжится».

Напомним, что в соответствии с достигнутой ранее договоренностью из израильских тюрем в общей сложности будут отпущено 39 заключенных: 24 женщины и 15 подростков.

Женева, Иван Бабурин

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