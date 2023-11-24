Самолет со 105 эвакуированными из Газы россиянами приземлился в «Домодеово»

МЧС России в ночь на субботу 25 ноября, сообщило, что в аэропорту «Домодедово» приземлился самолет с эвакуированными из Газы 105 российскими гражданами и их родственниками.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ, говорится: «Самолет МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На борту 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы. Оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями МОГО (Международной организации гражданской обороны). Всего в Россию уже доставлено более 760 человек, из них свыше 360 детей».

Москва, Иван Бабурин

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