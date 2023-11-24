Шольц выдвинул требования ХАМАС

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 24 ноября, заявил, что требует от палестинского движения ХАМАС без предварительных условий освободить всех заложников из сектора Газа, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Шольц написал: «Хорошая новость, что наконец была отпущена первая группа заложников. Это результат неутомимой дипломатии, мы благодарны всем, кто прилагал усилия для этого. Сегодняшний день может быть лишь началом, ХАМАС должно отпустить всех заложников без предварительных условий».

Берлин, Иван Бабурин

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