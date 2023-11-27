Путин разрешил нефтяным гигантам самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень из 46 российских компаний, предприятий и институтов, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации.

В документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник, 27 ноября, говорится: «В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатам и примкнувших к ним иностранных государств и организаций. …Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению».

Всего в перечень вошли 46 компаний, предприятий и институтов, среди которых такие, как «Роснефть» с рядом ее дочерних обществ, «Башнефть», «Славнефть», ПАО «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (г.Москва), «Уфаоргсинтез» и другие.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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