Путин приостановил индексации зарплат госслужащих, кроме военных

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года индексации зарплат некоторых категорий госслужащих, кроме военных и силовиков.

В документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов в понедельник, 27 ноября, говорится, что речь идет «о приостановке индексации денежного оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов)». На зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств действие новых норм не распространяется.

Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Закон направлен на «обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube