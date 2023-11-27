Путин поднял МРОТ до19242 рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19242 рублей, то есть – на 18,5%.

В документе, опубликованном на сайте официальных правовых актов в понедельник, 27 ноября, говорится: «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19242 в месяц».

«С 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48%», – говорится также в законе, подписанным главой государства.

В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц, в 2024 году он вырастет на 3 тыс. рублей, то есть – на 18,5%.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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