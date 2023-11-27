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Понедельник, 27 ноября 2023, 20:58 мск

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Еврокомиссия рекомендовала Киеву заняться «правами меньшинств и деолигархизацией»

Заместитель главы Европейской комиссии Вера Юрова в понедельник, 27 ноября, в Киеве заявила, что Еврокомисся рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на «антикоррупционной деятельности, деолигархизации, регулировании лоббистской деятельности и соблюдении прав меньшинств», – сообщают украинские СМИ.

В соцсети Х (экс-Twitter) Юрова написала: «Европейская комиссия рекомендовала Украине работать по 4 приоритетным направлениям до марта 2024 г: антикоррупция, деолигархизация; регулирование лоббирования; права меньшинств. Качество и скорость имеют значение».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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