Заместитель главы Европейской комиссии Вера Юрова в понедельник, 27 ноября, в Киеве заявила, что Еврокомисся рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на «антикоррупционной деятельности, деолигархизации, регулировании лоббистской деятельности и соблюдении прав меньшинств», – сообщают украинские СМИ.
В соцсети Х (экс-Twitter) Юрова написала: «Европейская комиссия рекомендовала Украине работать по 4 приоритетным направлениям до марта 2024 г: антикоррупция, деолигархизация; регулирование лоббирования; права меньшинств. Качество и скорость имеют значение».
Киев, Иван Бабурин
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