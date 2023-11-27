Путин подписал бюджет России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, – сообщает Кремль.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Глава государства подписал федеральный закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

«Федеральный закон основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Основные характеристики федерального бюджета на 2024 год определены исходя из прогнозируемого объёма валового внутреннего продукта в размере 179 956 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента. Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета равен 35 065,3 миллиарда рублей, расходов – 36 660,7 миллиарда рублей, дефицит составляет 1 595,4 миллиарда рублей», – сообщили в Кремле со ссылкой на Государственно-правовое управления.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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