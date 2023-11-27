Столтенберг заявил о нежелании НАТО прямого столкновения с Россией

Генеральный секретарь НАТО Альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в понедельник, 27 ноября, заявил, что основной задачей альянса является поддержка Украины, но без вовлечения в прямую войну с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Столтенберг сказал: «У НАТО есть две фундаментальные задачи. Первая – это поддержка Украины. Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение перерастания этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО, так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений».

«НАТО посылает четкий сигнал России о готовности защищать свою территорию, в том числе, укрепляя восточный фланг. Поскольку Москва не намерена капитулировать, НАТО нужно быть готовыми к долгосрочной перспективе. Да, у этого есть цена, но цена отказ от поддержки Украины намного выше, чем цена ее поддержки. Мы будем более уязвимы, если победит президент Путин. …Украина станет членом НАТО только после войны, и если выполнит реформы. Какие способы прекращения этой войны являются приемлемыми, Украина должна решить сама», – добавил генсек НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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