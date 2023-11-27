ХАМАС и Израиль начали обмен заложников на заключенных

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван в понедельник, 27 ноября, заявил, что в ближайшие часы будет завершен процесс обмена удерживаемых в секторе Газа 11 израильтян на 33 палестинцев из израильских тюрем, – передают СМИ.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщил, что «Международный комитет Красного Креста начал процедуру приема четвертой группы освобождаемых палестинским движением ХАМАС заложников».

Между тем, генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини в интервью телеканалу RTVI сказал: «В течение трех дней, начиная с 24 ноября, была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. Некоторые из них были гражданами третьих стран. При этом, 85 палестинских заключенных воссоединились со своими семьями на Западном берегу».

Каир, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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