российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 ноября 2023, 23:22 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Венгрия отказалась поддержать двенадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 27 ноября, по итогам переговоров премьер-министра страны Виктора Орбана и главы Евросовета Шарля Мишеля в Будапеште заявил, что его страна не будет поддерживать двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России, – сообщают СМИ.

Как передают СМИ, Петер Сийярто, в частности, сказал: «Венгрия отказалась поддержать предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России. Такие меры поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран».

Со своей стороны глава Евросовета Мишель после переговоров с Орбаном в своем аккаунте в соцсети Х (экс- Twitter) написал: «Единство Евросоюза нуждается в постоянных усилиях, и это наша главная сила».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,