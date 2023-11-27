Путин поднял госпошлину за загранпаспорт

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов с 1 июля 2024 года.

В документе, опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 27 ноября, в частности, говорится, что «госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается с 5 тысяч до 6 тысяч рублей, а для детей до 14 лет – с 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей; проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ с 350 до 420 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет с 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы с 1,6 тысячи до 1,92 тысячи рублей».

«Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится с 800 рублей до 960; вида на жительство с 5 тысяч до 6 тысяч рублей; разрешения на временное проживание – с 1,6 тысячи до 1,92 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников с 10 тысяч до 12 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него с 3,5 тысячи до 4,2 тысячи рублей», – говорится в законе, подписанном главой государства.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube