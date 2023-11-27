Болгария разрешила пролет самолета с Лавровым в Северную Македонию

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в понедельник, 27 ноября, заявила, что София открыла свое воздушное пространство для пролета самолета с российской делегацией во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Северную Македонию на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), – сообщают СМИ.

Митрофанова, в частности, сказала: «На нашу ноту о пролете самолета Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ. МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен».

Ежегодная встреча глав МИД 57 государств-участников ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с председательствующим государством. Мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи.

София, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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