В Польше назвали Украину «избалованным ребенком»

Лидер протестов польских дальнобойщиков, организатор блокады украинских грузовиков на пограничных переходах Рафал Меклер в понедельник, 27 ноября, заявил, что Украина похожа на избалованного ребенка, которому родители перестали давать шоколад в связи со сложной ситуацией в семье, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Меклер написал: «Есть страна, поведение которой похоже на поведение избалованного ребенка. Когда родитель дарит сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложной ситуации и нет средств покпать на завтрак мороженое и шоколад, ребёнок начинает топать, кричать и валяться на тротуаре. Что делать с таким ребёнком? Разговор и диалог не помогают».

«Водители будут продолжать транспортную блокаду Украины столько, сколько сочтут нужным. Киев так и не пошел на диалог с протестующими с целью хотя бы обсудить их требования», – добавил лидер польских дальнобойщиков.

Напомним, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе на КПП «Корчева – Краковец», «Хребенное – Рава-Русская», «Дорохуск – Ягодин». Позже к перевозчикам присоединились польские фермеры.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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