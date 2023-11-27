Байден заявил, что лично участвовал в продлении гуманитарной паузы в секторе Газа

Президент США Джо Байден в понедельник, 27 ноября, заявил, что гуманитарная пауза первоначально рассчитанная на четыре дня и истекала сегодня, была продлена еще на 48 часов при его личном участии в этой работе, – сообщают СМИ.

В заявлении Байдена, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «В последние несколько дней я оставался глубоко вовлечен в работу над тем, чтобы эта сделка, согласованная и реализуемая при активном дипломатическом посредничестве США, могла продолжать давать результаты. …За четыре дня приостановки боев домой вернулись более 50 заложников, дети и женщины, которых удерживало правящее в секторе Газа движение ХАМАС, в том числе четырехлетняя американка. Мы в полной мере используем гуманитарную паузу в борьбе за увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, и мы продолжим предпринимать усилия для построения мирного и достойного будущего для палестинского народа».

«Я благодарю лидеров Израиля, Катара и Египта за продление сделки на следующие 48 часов. Мы не успокоимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС», – добавил американский лидер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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