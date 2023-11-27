ЦАХАЛ заявил, что освобожденные ХАМАС одиннадцать заложников уже на территории Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что одиннадцать освобожденных ХАМАС заложников уже находятся на израильской территории, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном ЦАХАЛ, говорится: «Специальные силы ЦАХАЛ и Службы общей безопасности в настоящее время сопровождают одиннадцать освобожденных заложников по израильской территории. После того как они пройдут первоначальный медицинский осмотр, наши силы продолжат их сопровождать, пока они не воссоединятся со своими семьями».

Следует отметить, что в списке, освобожденных в понедельник одиннадцати заложников опубликованном израильскими СМИ, значатся две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. Кроме того, ХАМАС освободил еще шесть граждан Таиланда.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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