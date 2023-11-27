Пентагон в закрытом режиме обсудит российскую угрозу до 2050 года

Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе, 5 и 6 декабря, проведет закрытые заседания, на которых планируется обсуждение стратегии США в отношении российской угрозы до 2050 года, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном в официальном журнале правительства США в понедельник, 27 ноября, в частности, говорится: «Встречи будут посвящены сбору, анализу и оценке секретной информации, результатом которых должна стать выработка практических рекомендаций Пентагона по планированию и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях. …Встречи будут включать секретные брифинги об угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с настоящего момента до 2050 года, а также обсуждение полученных конфиденциальных данных о действиях России в ходе войны на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube