Боррель о гумпомощи сектору Газа: Бессмысленно давать еду тому, кого завтра убьют

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 27 ноября, на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья заявил, что считает бессмысленным предоставлять гуманитарную помощь в секторе Газа тем, кто завтра будет убит, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о палестино-израильском конфликте, Боррель сказал: «Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощь. Но, бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют. Мы должны прекратить бомбардировки и избежать новых смертей. Гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно».

Комментируя это заявление главы Европейской дипломатии, официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале написала: «Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрет, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?»

Барселона, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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