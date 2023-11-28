Визит президента Ирана в Турцию отменен

Визит президента Ирана Эбрагима Раисси в Турцию, запланированный на вторник, 28 ноября, отменяется. Об этом сообщили агентству AFP в руководстве Турции, не дав никаких объяснений относительно причин отмены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил дату визита своего иранского коллеги в середине ноября, уточнив, что эта встреча направлена ​​на обсуждение общей позиции относительно войны в секторе Газа.

Отметим, что сегодня МИД Ирана потребовал от Международного уголовного суда остановить действия Израиля в Палестине. В свою очередь, МУС ранее сообщал, что Израиль не признает статут организации и влиять на него возможности нет. Что, впрочем, не мешало судьям МУС выписать ордер на арест Владимира Путина – в этом случае непризнание Россией статута МУС роли почему-то не сыграло.

Анкара, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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