Россия уведомила Японию о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия

МИД России во вторник, 28 ноября, сообщил, что в условиях антироссийской политики администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, а также наращивания военной активности у дальневосточных рубежей России, Москва уведомила Токио о прекращении с21 мая 2024 года действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия.

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России, говорится: «В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 ноября №3114-р МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 г.»

«В условиях откровенно антироссийской политики администрации Ф.Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы нашей национальной безопасности. Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года», – сообщили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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