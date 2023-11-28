Хельсинки объявил о закрытии последнего пропускного пункта на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во вторник, 28 ноября, заявил, что его страна с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пропускные пункты на границе с Россией, -передает государственная телерадиовещательная компания Yle.



В свою очередь, МВД Финляндии подтвердило, что 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с Россией. В сообщении, распространенном ведомством, в частности, говорится: «Правительство приняло решение закрыть пункт пересечения границы Райа – Йоосеппи в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. Все КПП на сухопутной границе двух государств будут закрыты до 13 декабря, кроме пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения Вайниккала».

Напомним, что ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран закрыло семь из восьми КПП на границе с Россией.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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