Боррель: ЕС потратил на Украину 27 миллиардов евро и выделит еще 200 миллионов на подготовку боевиков

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник, 28 ноября, в Брюсселе заявил, что ЕС уже потратил на военную помощь Украине 27 миллиардов евро, но при этом готов выделить еще 200 млн. евро на обучение украинских боевиков, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами Боррель сказал: «Только что страны-члены договорились об увеличении дополнительного финансирования учебной миссии для Украины, которая является одной из наших самых успешных миссий. Это примерно на 200 млн. больше, что соответствует растущим масштабам и сложности тренировок этой миссии, которая к настоящему моменту уже подготовила 34 тысяч украинских военных».

«В общей сложности было оказано военной помощи на сумму 27 миллиардов евро как со стороны ЕС, так и отдельных государств-членов. Это значительный вклад в оборонные возможности Украины», – добавил глава европейской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube