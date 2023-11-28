Эрдоган призвал генсека ООН привлечь Израиль к уголовной ответственности за военные преступления в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во вторник, 28 ноября, заявил что Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные им в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном канцелярией Эрдогана, в частности, говорится: «Накануне предстоящего завтра заседания СБ ООН наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН. Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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