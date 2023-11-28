Небензя обвинил США в использовании «вскормленных» ими боевиков против сирийских правительственных сил

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза во вторник, 28 ноября, заявил, что США с союзниками используют «вскормленных» ими боевиков в Сирии для диверсий, в том числе против правительственных сил, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Крайне дестабилизирующую роль по-прежнему играет и региональная интервенция западников под предлогом якобы борьбы с терроризмом. Именно под этим лозунгом США и их союзники незаконно присутствуют с 2014 года в Сирии. При этом борьбу с ИГИЛ* и Аль-Каидой* в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил».

*террористические группировки, запрещены в РФ

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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