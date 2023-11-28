Путин: Сбережение народа России – наш приоритет на поколения вперед

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 ноября на церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах в режиме видеоконференции заявил, что сбережение народа Росии является приоритетом на поколения вперед, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выстпуления глава государства сказал: «Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники – это принципиально новые стандарты качества жизни. Это поддержка наших граждан, молодых родителей и российских семей, часть нашей системной работы по решению задач демографического развития. Сбережение народа России – наш приоритет на поколения вперед».

«Напомню, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения, а также региональных программ модернизации первичного звена отрасли. За время их реализации с 2019 по 2024 год в эксплуатацию в целом по стране будет введено 46 новых объектов детского здравоохранения. Кроме того будет построено или модернизировано порядка 750 медицинских учреждений, имеющих в своем составе детские отделения. За последние десять лет удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Сейчас показатель по детской смертности, по младенческой находится на исторически минимальных значениях», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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