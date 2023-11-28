Генсек НАТО призвал соблюдать Международное право и не сравнивать ситуацию в секторе Газа и на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня заседания глав МИД стран-членов альянса во вторник, 28 ноября, заявил, что Международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но нельзя сравнивать ситуацию в секторе Газа и на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава блока НАТО сказал: «Международное право необходимо соблюдать в ходе любых военных конфликтов, но ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать. Украина не угрожала России и не атаковала ее. Украина подверглась неспровоцированной агрессии.

«Я думаю, важно признать, что НАТО как альянс не играет активной роли в палестино-израильском конфликте. Некоторые союзники по НАТО действуют по-разному, но альянс как организация не участвует в этом конфликте напрямую», – добавил Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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